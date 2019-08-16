Принцесса Нидерландов умерла после продолжительной болезни

Принцесса Нидерландов Кристина скончалась в возрасте 72 лет во дворце Нордейнде в Гааге. В последние годы она страдала от рака костей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Правительства Нидерландов. Прощание состоится во дворце в закрытом режиме.
По словам представителей королевской семьи, Кристина была замечательным человеком "с очень добрым сердцем". "Своим музыкальным талантом ей удалось затронуть души многих людей. У нас сохранилось множество прекрасных воспоминаний о ней", – приводит официальное сообщение ТАСС.
Принцесса Кристина возглавляла музыкальный центр в Гааге. В 1975 году она узаконила отношения с кубинским эмигрантом Хорхе Гильермо. У пары есть троих детей, передает РИА ФАН.
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