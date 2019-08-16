В Сети появилось видео испытания уникального российского самолета

На записи видно, как истребитель и беспилотник движутся параллельными курсами на одинаковой высоте и с одинаковой скоростью. Также они синхронно выполнили некоторые маневры.
Боевой беспилотный авиакомплекс "Охотник" создан на основе аэродинамической схемы "летающее крыло", передает Пятый канал. При его производстве применялись специальные радиопоглощающие материалы и покрытия, благодаря чему дрон стал практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.
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