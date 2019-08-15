Познакомились в небе: жена спасшего пассажиров пилота растрогала воспоминаниями

Сегодня, 15 августа, Дамир Юсупов, сидя за штурвалом воздушного судна Airbus 321, спас 226 пассажиров, находившихся на борту. Командир корабля посадил самолет прямо на кукурузное поле. У лайнера отказали оба двигателя. Причиной стало попадание в них птиц.
Наталья Юсупова узнала о случившемся только после звонка мужа. Обычно женщина отслеживает рейсы супруга на сайте, и в это утро ничего необычного не заметила.
"Он сказал: "Привет, любимая, не беспокойся, все хорошо, все живы". Я спросила: "А что случилось?". Он описал, как развивались события на борту. В памяти отпечаталось только одно: все спаслись, все живы. Мне до сих пор не по себе", – рассказала Юсупова.
Дамир, по словам Натальи, потомственный летчик. Пошел по стопам отца, который летал на Ми-8. Юсупов с детства мечтал стать пилотом, однако в профессию пришел только после 30 лет. По первому образованию он юрист.
"Муж только год назад пересел в кресло командира воздушного судна. Стать летчиком он мечтал с детства. Летное училище закончил с отличием", – отметила Наталья.
Примечательно, что первое знакомство супругов произошло на борту самолета. "Мы летели из Екатеринбурга в Краснодар. Оказались на соседних креслах. Он мне показался очень хорошим человеком. Полет длился три часа. У меня на руках была дочка, которой в то время было 2,5 года. В основном, сначала с Дамиром общалась она", - поведала Наталья.
То, что незнакомец нашел общий язык с наследницей, подкупило женщину. Наталья и Дамир разговорились. После этого Юсупов нашел попутчицу в соцсетях, завязалась переписка. "А через полгода решили пожениться. Вскоре у нас родился сын, которому сейчас уже три года", – цитирует жену пилота "МК".
Наталья Юсупова подчеркнула, что Дамир не забывает детей от первого брака, активно участвует в их воспитании. "У него два замечательных сына. Просто чудесные мальчики. Недавно они приезжали к нам в гости", – рассказала женщина.
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