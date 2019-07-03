Скандал в прямом эфире: украинский националист прогнал из студии композитора
Как отмечали ранее эксперты, диалог двух идеологий на Украине невозможен потому, что пока одна сторона готова спокойно излагать свою точку зрения и слушать другую, вторая полагается на методы угроз, шантажа, скандалов и манипуляций. Ярким примером подобного тезиса могут послужить сорвавшиеся дебаты между композитором Быстряковым и националистом Леоновым на украинском телевидении.
Ведущий поинтересовался у заслуженного артиста Украинской ССР, почему он выступает против переименования улиц городов страны в честь таких деятелей, как Степан Бандера и Роман Шухевич. В первую очередь Быстряков отметил, что он далеко не единственный, кто против подобных топонимов. "Я думаю, что 75%, которые проголосовали за Зеленского, они придерживаются точно такой же точки зрения", – заметил композитор.
"Понимаете, это навязывание людей, которые здесь никогда не были, которые не являлись для них героями", – объяснил он причину, по которой не хотел бы видеть улиц Бандеры и Шухевича. Также он добавил, что сами попытки избавиться от любых названий, отсылающих либо к советскому прошлому страны, либо вообще к существованию России, являются полным абсурдом.
В качестве примера он привел Париж, в котором есть площадь под названием Сталинград. В Европе, заметил Владимир Быстряков, достаточно много подобных названий. И для украинцев, которые стремятся перестроить свою страну на европейский лад, весьма странно игнорировать этот факт.
Объяснения композитора прервал националист Леонов, прибегнув к излюбленному демагогическому приему радикалов – агрессивным риторическим вопросам. "А скажите, пожалуйста, в Париже сейчас Россия убивает парижан? Россия сейчас убивает французов?", – завелся он.
Артист начал было отвечать на эту нападку, но моментально был вновь прерван разошедшимся националистом, который перешел на откровенные оскорбления. "Что вы кривите рожу свою, когда я говорю про погибших героев, которые гибнут сегодня! А оно сидит и кривит рожу!", – перешел на крик Эдуард Леонов.
Ведущий попросил было обойтись националиста без оскорблений, однако успеха в своем призыве он не имел. "С кем мне общаться, с ним?", – задал риторический вопрос Владимир Быстряков, после чего покинул студию.
Заведенный Леонов не прекратил сыпать оскорблениями и угрозами даже после того, как прогнал своего собеседника. "Знаете, если оно пошло отсюда не побитое, ему посчастливилось!", – рассказал он. "Если вы сейчас хотите остановить программу, я, наверное, пойду. И еще догоню в коридоре эту тварь, которая во время моих слов о погибших героях... Вы знаете, когда я говорю о вчера и сегодня погибших героях, оно сидит кривится!", – доверительно сообщил он ведущему. На замечание журналиста, что артист даже не успел ответить собеседнику, националист заверил того, что ему хватило одного лица Быстрякова.
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