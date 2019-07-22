Приставы лишили водительских прав десятки тысяч москвичей

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) заявили, что с начала года более 23 тысяч жителей Москвы оказались временно без водительских прав из-за невыплаченных долгов.
Большая часть из них – должники по алиментам (9,7 тысяч человек). Также в списке есть те, кто не возместил вред здоровью или утрату кормильца, иной ущерб от преступлений. Прав лишились и несколько водителей, скопивших долги за нарушения на дорогах на сумму не менее 10 тыс. рублей. 17 июля в ФССП назвали число невыездных должников в России.
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