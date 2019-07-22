Панцири саранчи: рацион россиян резко изменится

Специалисты из Университета ИТМО работают над новой пищевой добавкой на основе панциря саранчи. По словам биотехнологов, экзоскелет насекомого содержит хитин, который может заменить порошковые концентраты из рогов и копыт животных, передает телеканал "360" со ссылкой на "Известия".
Профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александр Ишевский рассказал, что новое вещество будет использоваться в мясных полуфабрикатах, молочных и хлебобулочных изделиях. Хитин обладает полезными питательными свойствами: в панцире саранчи содержится вдвое больше белка, чем в говядине, и больше железа, чем в шпинате, сообщает "Москва 24".
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