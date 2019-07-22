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Общество

Панцири саранчи: рацион россиян резко изменится

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Специалисты из Университета ИТМО работают над новой пищевой добавкой на основе панциря саранчи. По словам биотехнологов, экзоскелет насекомого содержит хитин, который может заменить порошковые концентраты из рогов и копыт животных, передает телеканал "360" со ссылкой на "Известия".

Профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александр Ишевский рассказал, что новое вещество будет использоваться в мясных полуфабрикатах, молочных и хлебобулочных изделиях. Хитин обладает полезными питательными свойствами: в панцире саранчи содержится вдвое больше белка, чем в говядине, и больше железа, чем в шпинате, сообщает "Москва 24".

Автор: 22 июля 2019, 11:55

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