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Общество

Гендиректор МАГАТЭ скончался в возрасте 72 лет

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу организации. Причина смерти не уточняется.

Юкия Амано занимал пост руководителя МАГАТЭ с  1 декабря 2009 года. Организация занимается развитием сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. Штаб-квартира находится в Австрии, передает "Вечерняя Москва".

Автор: 22 июля 2019, 10:54

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