Женщина собралась замуж за канделябр

Жительница английского города Лидс Аманда Либерти сообщила о намерении заключить брак с канделябром. Британка увидела этот предмет на одном из интернет-аукционов и приобрела его за 400 фунтов стерлингов (около 31 тысячи рублей). "Это была настоящая любовь с первого взгляда", – цитирует Либерти телеканал "360".
Аманда активно готовится к бракосочетанию. Она уже купила обручальные кольца и праздничные наряды. На церемонию женщина планирует пригласить друзей со всего мира, сообщает "Царьград".
"Комсомольская правда" напоминает: британка не первый раз проявляет нездоровый интерес к неодушевленным предметам. Недавно она состояла в романтических отношениях со статуей Свободы в США и решила разорвать их из-за огромного расстояния.
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