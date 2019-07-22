В России ужесточат правила провоза багажа

В России изменятся правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже и ручной клади. Пассажиры смогут ввезти в страну не более пяти килограммов продуктов и не более трех букетов без сертификатов. Нововведения вступят в силу 19 августа, передает URA.ru со ссылкой на "Российскую газету".
Жесткие меры коснутся таких продуктов, как инжир, финики, ананасы, абрикосы и сливы. В перечень также вошли овощи, бобовые культуры и орехи. Кроме того, под ограничения попадают ветки хвойных деревьев и рождественские елки, сообщает РИА ФАН.
Если норма превышена, пассажир должен будет предъявить соответствующий сертификат. В противном случае продукцию могут изъять и уничтожить за счет собственника, уточняет НСН.
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