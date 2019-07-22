Известный артист умер прямо на сцене

Индийский стендап-комик Манджунатх Найду скончался во время шоу в Дубае. Причиной смерти стала остановка сердца, сообщает Life со ссылкой на зарубежное издание Gulf News.
Через 15 минут после начала выступления артист почувствовал себя плохо. Он сел на скамейку, а потом упал на пол. Зрители посчитали, что это часть шоу, но вскоре бросились на помощь. Прибывшие врачи не смогли реанимировать мужчину, передает телеканал "360".
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