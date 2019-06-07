Житель Петербурга застрелил собаку из-за укуса

В Санкт-Петербурге местный житель жестоко расправился с собакой после того, как животное укусило хозяина. Мужчина произвел два выстрела в домашнего питомца, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Прохожие услышали странные звуки и обратились в полицию. Правоохранители задержали стрелявшего. Мужчина рассказал, что был вынужден напасть на животное после того, как оно проявило агрессию.
Позднее в больницу обратился хозяин собаки. У мужчины обнаружили рану левой кисти и повреждения сухожилий. По факту случившегося проводится проверка, сообщает FlashNord.
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