Журналиста "Медузы" задержали в Москве по подозрению в сбыте наркотиков

В Москве задержали корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Журналиста подозревают в попытке сбыта запрещенных веществ, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Дмитрия Джулая.
Представитель корреспондента предположил, что Голунову подбросили наркотики, уточняет НСН. Подозреваемый назвал случившееся провокацией. После задержания журналисту не разрешали связаться с родными и друзьями на протяжении 12 часов, передает "Русская служба Би-би-си".
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