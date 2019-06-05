Скабеева оправдалась за грязный скандал в эфире канала "Россия 1"
Некоторые передачи на российском телевидении подверглись критике зрителей из-за того, что в качестве экспертов приглашают сомнительных украинских гостей только для того, чтобы издеваться над ними в эфире. Как подчеркнула ведущая Ольга Скабеева, подобный подход не входил в интересы программы "60 минут". Однако избежать грязного скандала руководству ток-шоу не удалось.
"Да, мы действительно не выгоняем гостей из нашей студии. Да, мы действительно считаем, что приглашать человека с альтернативным мнением, чтобы публично его унижать – парадоксально и контрпродуктивно. Но! Всему есть предел", – пояснила в Telegram Скабеева.
Однако Всеволод Непогодин потерял связь с реальностью, считает ведущая. Эксперт вышел из себя во время прямого включения представителя милиции Донецкой народной республики, который рассказывал об обстреле мечети украинскими силовиками во время мусульманского праздника.
"Непогодин назвал террористами тех, кого обстреляли, то есть жителей измученного Донбасса. Снабдив это противоречащее здравому смыслу обвинение еще и нецензурной бранью, а после показав средний палец..." – напомнила Скабеева о поведении гостя.
В итоге ведущие выгнали эксперта из студии. Более того, они больше никогда не будут его приглашать. "Негодяям у нас точно не место. Слушать мнение Непогодина впредь считаю неуважительным по отношению и к Донбассу, и к зрителям российского телевидения", – заключила ведущая.
Вера Алдонина на курорте вместе с отцом
Голливудская актриса снова спровоцировала слухи об анорексии
Внутренние органы звезды обожжены
Налоговая преследует усопшую
Популярные темы форума
Жизнь в деревне
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Секс с бывшей
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Зачем обижают Бузову?
Родить после 30
Как понравиться мужу в постели?
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Ему 35 и он без машины
Избил из-за денег
Через сколько мужчина должен сделать предложение
В сексе полный ноль
Как быстро набрать вес?
Ориентация Егора Крида
Как сделать лицо худым
Хочу замуж
Жена зарабатывает больше меня
В каком возрасте мужик взрослеет?
Хочу накачать ягодицы
Мать изменила отцу
Верите ли вы в знаки?
У подруги шизофрения
С кем дружил Тальков
Хочу уехать из России.
Зачем скрывать своих детей?
Не ухаживает, когда болею
Хочет секс даже когда болею
Двойная фамилия. Да или нет?
Сравнивает с подругой