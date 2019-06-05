Скабеева оправдалась за грязный скандал в эфире канала "Россия 1"

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" разгорелся грязный скандал: украинский эксперт Всеволод Непогодин начал оскорблять жителей Донбасса и показывать неприличные жесты. Ведущие были вынуждены прогнать гостя из студии. Ольга Скабеева объяснила решение редакции.

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