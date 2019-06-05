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Общество

Скабеева оправдалась за грязный скандал в эфире канала "Россия 1"

Ольга Скабеева. Фото: instagram.com/olgaskabeeva
В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" разгорелся грязный скандал: украинский эксперт Всеволод Непогодин начал оскорблять жителей Донбасса и показывать неприличные жесты. Ведущие были вынуждены прогнать гостя из студии. Ольга Скабеева объяснила решение редакции.
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Некоторые передачи на российском телевидении подверглись критике зрителей из-за того, что в качестве экспертов приглашают сомнительных украинских гостей только для того, чтобы издеваться над ними в эфире. Как подчеркнула ведущая Ольга Скабеева, подобный подход не входил в интересы программы "60 минут". Однако избежать грязного скандала руководству ток-шоу не удалось.

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"Да, мы действительно не выгоняем гостей из нашей студии. Да, мы действительно считаем, что приглашать человека с альтернативным мнением, чтобы публично его унижать – парадоксально и контрпродуктивно. Но! Всему есть предел", – пояснила в Telegram Скабеева.

Однако Всеволод Непогодин потерял связь с реальностью, считает ведущая. Эксперт вышел из себя во время прямого включения представителя милиции Донецкой народной республики, который рассказывал об обстреле мечети украинскими силовиками во время мусульманского праздника.

"Непогодин назвал террористами тех, кого обстреляли, то есть жителей измученного Донбасса. Снабдив это противоречащее здравому смыслу обвинение еще и нецензурной бранью, а после показав средний палец..." – напомнила Скабеева о поведении гостя.

В итоге ведущие выгнали эксперта из студии. Более того, они больше никогда не будут его приглашать. "Негодяям у нас точно не место. Слушать мнение Непогодина впредь считаю неуважительным по отношению и к Донбассу, и к зрителям российского телевидения", – заключила ведущая.

Автор: Геннадий Куприянов5 июня 2019, 12:57

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