Языкастую Скабееву вызвали на серьезный разговор
Украинка позвала на дебаты ведущую "России 1". Ранее Ольга Скабеева предлагала стать модератором дебатов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Соколова записала видеообращение Ольге Скабеевой, призвав ее по телемосту померяться с ней языками. Послание с весьма хамоватым содержанием размещено на странице журналистки в Facebook.
"Раз ты уже во всеуслышание заявила о своей любви к дебатам, я предлагаю нам девочкам собраться и устроить настоящие дебаты Соколова – Скабеева. Как тебе идейка, ммм?" – цитирует Соколову "Царьград". По традициям местного формата журналистка дала Ольге Скабеевой на раздумья 24 часа.
Ранее Ольга Скабеева на странице в соцсести предлагала стать модератором дебатов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Как писали "Дни.ру", глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)Владимир Арьев отметил, что с журналисткой будет проведен "серьезный разговор" из-за инцидента, произошедшего в кулуарах ПАСЕ в январе этого года. Также он добавил, что Ольге Скабеевой "будет сделано предупреждение".
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