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В столице задержали бездомную шведскую писательницу

прочитано 239 раз

Шведскую писательницу Мию Йоханссон задержали в Москве. Женщину обвиняют в нарушении миграционного законодательства, передает Life.ru. Литератору грозит выдворение за пределы страны.

Писательница попала в российскую столицу в феврале прошлого года. Сначала Мия Йоханссон жила в хостеле. Когда у женщины закончились деньги, она перебралась на площадь Киевского вокзала, куда ей приносили продукты неравнодушные граждане, сообщает телеканал "360".

Автор: Полина Крылова4 июня 2019, 22:08

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