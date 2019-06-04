В столице задержали бездомную шведскую писательницу

Шведскую писательницу Мию Йоханссон задержали в Москве. Женщину обвиняют в нарушении миграционного законодательства, передает Life.ru. Литератору грозит выдворение за пределы страны.
Писательница попала в российскую столицу в феврале прошлого года. Сначала Мия Йоханссон жила в хостеле. Когда у женщины закончились деньги, она перебралась на площадь Киевского вокзала, куда ей приносили продукты неравнодушные граждане, сообщает телеканал "360".
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