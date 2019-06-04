Прогноз погоды на 4 июня удивил суетливых москвичей
Гидрометцентр сообщил о погоде в Москве на вторник, 4 июня. Днем столица и область окажутся вблизи центра обширного антициклона. Воздух в городе прогреется до 26 градусов. Будет дуть южный ветер скоростью 2-5 метров в секунду.
Относительная влажность воздуха составит около 30%. Атмосферное давление в течение всего дня будет держаться на отметке 755 миллиметров ртутного столба, отмечает "Москва 24".
"Русфонд" рассказал о своих планах
Скандал только разгорается
Фанаты втоптали актрису в грязь
Оперная дива обратилась в Следственный комитет
Популярные темы форума
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
Жизнь в деревне
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Секс с бывшей
Ищу человека!
Зачем обижают Бузову?
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Подскажите бизнес на 100т.р
Родить после 30
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Ему 35 и он без машины
Избил из-за денег
Хочу забрать назад подарок
Как быстро набрать вес?
Как понравиться мужу в постели?
Как избавиться от похмелья
Через сколько мужчина должен сделать предложение
В сексе полный ноль
Жена зарабатывает больше меня
Ориентация Егора Крида
Верите ли вы в знаки?
Как сделать лицо худым
Кто такие ханжи?
Хочу накачать ягодицы
Мать изменила отцу
Сравнивает с подругой
Не ухаживает, когда болею
С кем дружил Тальков
Хочу уехать из России.