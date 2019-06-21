Москвичей предупредили об аномальной жаре

В эти выходные в Москву придет аномальная жара. В субботу, 22 июня, воздух прогреется до +32 градусов. В некоторых местах возможна переменная облачность. В воскресенье, 23 июня, столбики термометров поднимутся до +27 градусов. Днем в столицу могут прийти дожди и даже грозы, передает "Экспресс газета" со ссылкой на портал Gismeteo.ru.