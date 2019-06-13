Победители "Диктанта Победы" получат льготы при поступлении в вузы
С соответствующей инициативой единороссы обратились в
Министерство науки и высшего образования, рассказал парламентарий. При этом он подчеркнул,
в Рособрнадзоре уже поддержали инициативу партийцев.
Результаты "Диктанта Победы" будут внесены в так называемое портфолио абитуриента, которое они предоставляют при поступлении в высшие учебные заведения. По словам Хинштейна, это дополнительный показатель грамотности и знаний человека.
"Разумеется, люди, которые набрали максимальный результат этой акции, конечно же, получат дополнительные льготы при поступлении в вузы", – сказал координатор партпроекта "Историческая память".
В свою очередь, замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев уверен: дополнительные баллы при поступлении в вузы повысят интерес у старшеклассников. "Мы поддерживаем формат "Единой России", готовы в следующем году участвовать в таком проекте", – подчеркнул он.
Приуроченная к 74-летию Победы акция "Диктант Победы" прошла 7 мая в 23 странах мира. За 45 минут участникам предстояло ответить на 20 вопросов, большая часть из которых содержала четыре варианта ответов.
В акции приняли участие около 100 тысяч человек. Для желающих проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны работали 1373 площадки и пять тысяч волонтеров. К "Диктанту Победы" проявили интерес люди самого разного возраста и социального статуса.
Напомним, партпроект "Единой России" "Историческая память" следит за сохранением памятников истории и культуры. Партийцы занимаются их реставрацией, привлекают к этому общественников, которые озвучивают свои предложения и указывают на возможные недостатки. Отдельное направление партпроекта – сохранение памяти о Великой Отечественной войне.
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