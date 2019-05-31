В конфетах "Птичье молоко" нашли серу

Специалисты Росконтроля проварили популярные конфеты "Птичье молоко". Поскольку товарный знак зарегистрирован на компании "Рот фронт", были проверены и другие бренды с похожей рецептурой – "Птица дивная" ("Акконд"), "Волжская птичка", "Коммунарка", "Шарлиз" и "Птичьи сказки", пишет "Вечерняя Москва".
К сожалению, результаты экспертов разочаровали. Так, в большинстве изделий обнаружили растительные масла, которые не должны быть в составе согласно оригинальному рецепту. Некоторые образцы оказались покрыты кондитерской, а не шоколадной глазурью – производители пожалела какао. И, наконец, в конфетах "Птичье молоко" нашли диоксид серы, не указанный на упаковке.
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