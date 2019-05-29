Потоп и голод: вычислена дата конца света

Дату конца утвердили окончательно. По подсчетам ученых, человечеству осталось 80 лет. Причиной апокалипсиса станет глобальное потепление.

Вычислить дату конца света ученым удалось благодаря наблюдениям за реакцией планеты на деятельность человека. Глобальное потепление запустило на Земле необратимые процессы.

Общая температура на планете через 80 лет повысится на 5 градусов, что приведет к массовому таянию ледников. Результатом станет потоп, вода покроет почти 2 миллиона квадратных километров суши. Это больше, чем Франция, Германия, Великобритания и Испания вместе взятые. Погибнут при этом, по прогнозам исследователей, около 200 миллионов человек.

Оставшимся в живых придется несладко. Вычислившие дату конца света ученые отмечают, что потоп захватит в основном низины – то есть, наиболее пригодные для сельского хозяйства земли. Итогом станет страшный голод, массовая миграция и беспощадные войны за территории и пропитание, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Science Alert.

Дату конца света называют не впервые. Так, сторонники конспирологических теорий рассказывают о таинственной планете Нибиру. О ее сближении с Землей предупреждали уже не раз. По мнению приверженцев этой версии конца света, апокалипсис наступит, как только "планета смерти" сблизится с Землей. Катастрофа, утверждают они, уничтожит все живое.