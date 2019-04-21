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Общество

Конец света 21 апреля: получены пугающие доказательства

Фото: кадр из фильма "День, когда Земля остановилась".
Пока одни конспирологи утверждают, что злокозенные пришельцы с Нибиру с помощью своего таинственного высокотехнологичного оружия растапливают льды Антарктиды, чтобы устроить на Земле конец света, другие уверены, что их планета уже подлетела к нашей практически вплотную, решив поучаствовать в уничтожении человечества лично. Доказательства этой гипотезы они разглядели на снимке, сделанном в Финляндии.
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Если верить многочисленным пугающим предупреждениям, оставленным в Сети разномастными "исследователями", "специалистами", уфологами и даже самоназванными учеными, то конец света обещает наступить на Земле со дня на день. Некоторые из них считают, что жизнь человечества, да и всего живого на Земле, закончится уже 21 апреля.

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Сторонники этой версии приводят, как им кажется, убедительные доказательства. Главным аргументом служит снимок, сделанный в Финляндии. Кадр показывает часть неба и подсвеченные розовым светом заходящего солнца облака необычной форме. При должной фантазии их можно принять за край какой-то массивной планеты, нависшей над Землей.

Далее уфологи делают еще один логический скачок и утверждают, что фотографу удалось запечатлеть именно Нибиру, передает портал TopNews. Дескать, пришельцы решили лично проконтролировать уничтожение жизни на Земле, для чего и подлетели так близко. Ну а поскольку эту "планету" уже видно невооруженным взглядом, то и конца света ждать не долго.

Напомним, своим появлением в массовом сознании планета Нибиру обязана двум казалось бы несвязанным вещам. Так, астрономы во время умозрительным рассуждений об устройстве Солнечной системы ввели в обращение некую "планету X", которая может обращаться вокруг нашей звезды по очень вытянутой орбите.

Кроме того, любители древнего фольклора обратили свое внимание на сказание древних шумеров, которые якобы ждали наступление конца света из-за Нибиру. Соединив эти две концепции, уфологи и конспирологи получили собственную версию гибели человечества. В дальнейшем она обрастала новыми подробностями и превратилась в своего рода отдельный жанр фантастики.

Автор: Геннадий Куприянов21 апреля 2019, 20:00

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Кот
Ответить
Вместо бреда о Нибиру напишите предсказания Василия блаженного и монаха с горы Афон. Их предсказания совпадают с тем,что происходит в мире и никакой Нибиру не упоминают. А Нибиру находится на орбите Земли, только напротив
1

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