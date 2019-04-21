Конец света 21 апреля: получены пугающие доказательства

Пока одни конспирологи утверждают, что злокозенные пришельцы с Нибиру с помощью своего таинственного высокотехнологичного оружия растапливают льды Антарктиды, чтобы устроить на Земле конец света, другие уверены, что их планета уже подлетела к нашей практически вплотную, решив поучаствовать в уничтожении человечества лично. Доказательства этой гипотезы они разглядели на снимке, сделанном в Финляндии.

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