Раскрыт зверский план конца света
Последние замеры показывают, что ледяной покров Антарктиды со временем уменьшается. Уфологи уверены, что причина происходящего – не глобальные климатические изменения, происходящие на нашей планете с определенной регулярностью, и не последствия человеческой деятельности.
Конспирологи считают, что льды Антарктиды неким таинственным оружием уничтожают злые пришельцы с загадочной планеты Нибиру, передает портал "Южный федеральный". Таким образом, уверены уфолги, инопланетяне приближают конец света.
Уровень мирового океана из-за таяния льдов повысится, после чего многие густонаселенные территории погрузятся в пучину и станут непригодными для жизни людей.
Примечательно, что "исследователи" нашли еще одно последствие применения "оружия инопланетян". По их словам, из-за сейсмической активности в Непале, высота горы Эверест уменьшилась на 250 миллиметров. Подобных изменений самой высокой точки Земли не фиксировалось уже несколько столетий.
Это, уверены уфологи, звенья одной цепи. Таким образом, предупреждают они, агрессивные пришельцы подвергают нашу планету обстрелу своим оружием, вызывающим глобальные катаклизмы. Впрочем, конкретной даты конца света исследователи называть не стали, лишь обозначили, что злодеи уже перешли к активной фазе действий.
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