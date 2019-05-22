Арестованный Арашуков лишен статуса сенатора

В среду на заседании верхней палаты парламента России было принято решение о лишении арестованного Рауфа Арашукова сенаторских полномочий. Об этом сообщает телеканал "360".
Так, 153 сенатора проголосовали за отстранение своего коллеги, попавшего под уголовное преследование. Как уточняет URA.ru, поводом послужило непредоставление Арашуковым в установленный срок декларации о доходах за 2018 год. Документ был подан 15 апреля вместо установленного по закону срока – до 1 апреля. Как напоминает НСН, Арашукову вменяют тяжкие преступления, в том числе участие в преступном сообществе и два убийства.
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