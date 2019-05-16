"На руках носил": Путин рассказал о помощи соседке
Журналисты рассказали Владимиру Путину о ситуации с ремонтом многоквартирного дома в Пензе. В нем живут двое ветеранов Великой Отечественной войны, которым уже за 90 лет. И из-за затянувшихся строительных работ, во время которых подрядчик так и не отремонтировал лифт, пожилые люди семь месяцев не могли выйти из квартиры.
Проблему удалось решить только после того, как на нее обратили внимание местные СМИ. Президент России подчеркнул, что подобные вопросы необходимо решать "моментально". Он поделился с собравшимися личной историей.
"Я представляю, знаете, если люди в возрасте – они спуститься не могут. Я сам жил без лифта почти до тридцати с лишним лет. Соседку свою на руках носил на пятый этаж, потому что лифта не было, а она не могла подняться. Не каждый раз конечно, но были такие случаи", – цитирует "Газета.ru" Владимира Путина.
Напомним, на этом же форуме российский лидер назвал простой способ прекратить конфликт из-за строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге. "Есть простой способ – провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству", – подчеркнул Владимир Путин.
Он также признался, что ситуация выглядит странной. "Как правило люди просят, чтобы храм построили, а здесь кто-то возражает", – рассказал президент. Тем не менее, каждый человек имеет право на выражение своего мнения. И местные жители должны будут сами решить судьбу храма и сквера.
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