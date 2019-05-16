На программы Первого канала потратят миллиарды
За счет выделенных средств Первый канал сможет частично компенсировать расходы на закупку и производство контента. Кроме того, деньги пойдут на обеспечение "мероприятий по доведению его до телезрителей".
Поправки в закон о бюджете России на этот и последующие два года опубликован Минфином на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов. В текущей редакции главного финансового документа страны для Первого была предусмотрена субсидия только сигнала в городах с населением менее 100 тысяч человек, сообщает "Экспресс газета". Телеканалу планировалось выделить 1,3 миллиарда рублей.
В 2018 году СМИ сообщали о том, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обратится в Минфин за регулярными субсидиями из федеральной казны. На период с 2018 по 2025 годы телеканал попросил около 11,5 миллиарда рублей.
Выручка АО "Первый канал" в 2017 году составила 31 миллиард рублей, убыток от основной деятельности – 3,5 миллиарда рублей, чистый убыток – 1,6 миллиарда рублей, сообщает РБК. Данные за 2018 год пока не раскрывались.
Государство контролирует 51% АО "Первый канал". С лета прошлого года 29% принадлежит Национальной медиагруппе, 20% у Романа Абрамовича, имеющего гражданство Израиля, приобрел ВТБ.
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