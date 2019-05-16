"Евровидение-2019" Скандал с дочкой Алсу на шоу "Голос.Дети" Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

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Общество

На программы Первого канала потратят миллиарды

Первый канал получит средства из федеральной казны. Фото: www.globallookpress.com
Минфин подготовил поправки в бюджет на 2019 год. В частности, 2,5 миллиарда рублей предусмотрены на субсидии для Первого канала.
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За счет выделенных средств Первый канал сможет частично компенсировать расходы на закупку и производство контента. Кроме того, деньги пойдут на обеспечение "мероприятий по доведению его до телезрителей".

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Поправки в закон о бюджете России на этот и последующие два года опубликован Минфином на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов. В текущей редакции главного финансового документа страны для Первого была предусмотрена субсидия только сигнала в городах с населением менее 100 тысяч человек, сообщает "Экспресс газета". Телеканалу планировалось выделить 1,3 миллиарда рублей.

В 2018 году СМИ сообщали о том, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обратится в Минфин за регулярными субсидиями из федеральной казны. На период с 2018 по 2025 годы телеканал попросил около 11,5 миллиарда рублей.

Выручка АО "Первый канал" в 2017 году составила 31 миллиард рублей, убыток от основной деятельности – 3,5 миллиарда рублей, чистый убыток – 1,6 миллиарда рублей, сообщает РБК. Данные за 2018 год пока не раскрывались.

Государство контролирует 51% АО "Первый канал". С лета прошлого года 29% принадлежит Национальной медиагруппе, 20% у Романа Абрамовича, имеющего гражданство Израиля, приобрел ВТБ.

Автор: Валерия Нарская16 мая 2019, 08:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Какие ведущие скачут с канала на канал

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Почему ДОМ-2 не на первом???? Требую перевести на Первый канал!!
Гость
Ответить
1канал отстой! 👎
Гость
Ответить
Короче контрольный пакет у Пу....., т.к Науиональная медиагруппа принадлежит Кабаевой. И кто вообще смотрит этот помоечныц канал с дурацкими шоу голос, поле чудес, дебилоным ургантом с одинаковыми шутками и программами типа давай поженимся и пусть говорят
Гость
Ответить
деньги пойдут на обеспечение "мероприятий по доведению его до телезрителей" КРУТО!!! Теперь ещё больше приглашенных "экспертов из Украины" смогут поплевать на Россию и президента!!! А во сколько раз больше можно будет потрясти трусами известных людей!!! КЛАССССС!!!!! Сколько днк можно будет сделать алкашам и прочим дебилам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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