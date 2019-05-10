Раскрыта страшная правда о гибели Доренко

О смерти известного журналиста высказался врач-кардиохирург Алексей Уткин. Специалист считает, что медики не смогли бы спасти 9 мая Сергея Доренко.

Эксперт заверил, что такие кардиозаболевания, как у журналиста, не возникают сразу. Ведь с момента возникновения патологии сердца до дня смерти Сергея Доренко прошло достаточно времени.

По словам Алексея Уткина, если бы журналист вовремя обследовался, то ему была бы проведена операция, и он бы жил. Однако страшная правда в том, что 9 мая трагедию, скорее всего, предотвратить бы не удалось.

Есть две версии гибели Сергея Доренко в ДТП: разрыв аневризма грудной части аорты и гемотампонада. "За час-два до разрыва возникают интенсивные симптомы: боль за грудиной, в спине между лопаток, повышается артериальное давление, но, даже если бы Доренко пошел в больницу утром, то шансы выжить у него были невелики. При расслоении аорты очень высокий процент смертности", – цитирует кардиохирурга Teleprogramma.pro.

Напомним, тележурналист скончался в возрасте 59 лет. В День Победы он ехал по центру Москвы на своем мотоцикле. Сергей Доренко неожиданно потерял управление: у него не выдержало сердце. Свои соболезнования родным и близким журналиста выразили как рядовые россияне, так и известные коллеги Сергея Доренко. В частности, Александр Невзоров и Владимир Соловьев.

Сергей Доренко – главный редактор радиостанции "Говорит Москва". Он родился в 1959 году в Керчи. Переехал в Москву и в 1982 году окончил РУДН. Работал обозревателем и ведущим на телеканалах страны: ВГТРК, РТР и НТВ.