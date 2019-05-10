Раскрыта страшная правда о гибели Доренко
Эксперт заверил, что такие кардиозаболевания, как у журналиста, не возникают сразу. Ведь с момента возникновения патологии сердца до дня смерти Сергея Доренко прошло достаточно времени.
По словам Алексея Уткина, если бы журналист вовремя обследовался, то ему была бы проведена операция, и он бы жил. Однако страшная правда в том, что 9 мая трагедию, скорее всего, предотвратить бы не удалось.
Есть две версии гибели Сергея Доренко в ДТП: разрыв аневризма грудной части аорты и гемотампонада. "За час-два до разрыва возникают интенсивные симптомы: боль за грудиной, в спине между лопаток, повышается артериальное давление, но, даже если бы Доренко пошел в больницу утром, то шансы выжить у него были невелики. При расслоении аорты очень высокий процент смертности", – цитирует кардиохирурга Teleprogramma.pro.
Напомним, тележурналист скончался в возрасте 59 лет. В День Победы он ехал по центру Москвы на своем мотоцикле. Сергей Доренко неожиданно потерял управление: у него не выдержало сердце. Свои соболезнования родным и близким журналиста выразили как рядовые россияне, так и известные коллеги Сергея Доренко. В частности, Александр Невзоров и Владимир Соловьев.
Сергей Доренко – главный редактор радиостанции "Говорит Москва". Он родился в 1959 году в Керчи. Переехал в Москву и в 1982 году окончил РУДН. Работал обозревателем и ведущим на телеканалах страны: ВГТРК, РТР и НТВ.
В последний раз они виделись неделю назад
Последние секунды жизни журналиста
В Сети обсуждают внешность певицы
Он заявил, что его слова выдернули из контекста
Популярные темы форума
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Дети не хотят идти в школу
Беременна от женатого
люди зачем вы мусорный пакет за дверь выставляете?
у моего мужа двое детей от другой женщины
Мне 19 ему 40.
Трагедия в аэропорту Шереметьево
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
Мужа приворожили
по радио приятный женский голос говорит сейчас это кто?
С Днем Плбеды!!! Урааааааа!
Почему все мужики козлы?
как простить измену мужа
Не переношу жару
Мой сын стал много пить
Она хочет замуж, а я не готов.
почему всё так сложно?
Хочу густые брови.
Алсу опозорилась
Девушка мне не делает минет.
Мои дети тоже не хотят идти в школу
Зачем нужен секс
У меня страх перед насекомыми.
Что это ?Ищу мужика бесконечно.
Начинаю свое движение в творчестве
Когда наконец то закроют ДОМ 2?
Стало страшно ездить.
Кажется жена мне изменяет
Убить полковника Сандерса!
я разочарованна людьми