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Общество

На заседание британского парламента ворвались голые люди

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Весь мир продолжает следить за тем, как власти Великобритании пытаются юридически оформить выход из состава Евросоюза. При этом местные парламентарии раз за разом отвергают любые предложения кабинета министров.

Во время очередного заседания в зал ворвались голые люди, передает сайт ТВ Центр. Демонстрацией своих нагих тел они хотели обратить внимание на изменение климата.

2 апреля 2019, 10:56

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