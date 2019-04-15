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Угроза с тыла

Фото: пресс-служба
Не так давно в Госдуме потребовали исключить Эстонию из ООН на том основании, что президент республики объявила русский язык угрозой. Наверное, нашим депутатам заодно стоило бы обратить внимание госпожи Керсти Кальюлайд на по-настоящему тревожный процесс: эстонских школьников на уроках пичкают пропагандой гомосексуализма, что уже сейчас приводит к разным неприятным эксцессам. 
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На этой неделе Керсти Кальюлайд приезжает в Москву к Владимиру Путину, и, возможно, с нее потребуют объяснений сказанного про русский язык. Кстати, в июне прошлого года во время "Прямой линии" президент России уже выступал по проблеме. Тогда он заявил, что ограничение образования на русском "не разрешают проблему, а только усугубляют ее". Теперь же он мог бы отдельно указать коллеге на явление, которое угрожает эстонскому обществу совсем не со стороны бывших "оккупантов".

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Довольно продолжительное время эстонские власти с упорством, достойным лучшего применения, внедряют в школьные программы информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях. Причём этот процесс имеет явно не просветительскую, а пропагандистскую подоплёку.

В середине этого десятилетия министерство образование и науки провело для преподавателей страны серию семинаров. В частности, сообщалось, что в 2015 году учителя познакомились с "обзором о том, кто именно является гомосексуалом", также ведущие им рассказали, "как беседовать со школьниками" о представителях сексуальных меньшинств. В 2016-м же для педагогов было организовано мероприятие "Преследование приверженцев ЛГБТ тоталитарными режимами". Судя по названию, не обошлось без "реверанса" в сторону СССР.

Но ладно преподаватели – они, как правило, взрослые люди с устойчивой психикой и сложившимися взглядами на жизнь. Однако сведения о гомосексуализме получают не только они!

"Представь себе, что однажды ты влюбился в человека своего пола. Ты не можешь свою тайну скрывать и решаешь об этом написать своему другу. Какое письмо ты напишешь?" – это реальное задание из учебника по обществоведению за восьмой класс.

"Два комара-гея сильно влюбились друг в друга. Один комар сел на колени и попросил у своего партнера ногу. Партнер был эйфорически рад и станцевал танец счастья", – а это уже начало сценария, который рассчитан на постановку детьми 12-летнего возраста. Но и начальная школа не обделена сведениям о нетрадиционных отношениях: так, лесбиянки фигурируют в учебниках человековедения для второго класса. 

Что касается дошколят, то и тут все путем: в соцсетях получило распространение видео, на котором воспитательница вместе с малышами поет "веселую песенку, где указываются половые органы мальчиков и девочек". Также он ради наглядности размещён на сайте движения "Родители Эстонии".

И родители эстонских школьников могут привести множество подобных примеров. Не исключено, они могут шокировать и взрослого человека. И можно представить себе, что творится в душе несовершеннолетнего.

По мнению специалистов, "преподавание" однополых сексуальных связей вредит неокрепшей психике ребенка и в состоянии спровоцировать драматическое изменение его личности. "Пропаганда гомосексуализма, как нормы жизни и свободы выбора, ведёт к катастрофическому росту представителей сексуальных меньшинств", – вот цитата из другой научной работы.

И родители Эстонии демонстрируют, что знакомы с мнением психиатров по поводу происходящего в школах страны. Так, активистка движения "Родители Эстонии" Надежда Андреева ссылается на исследования, доказавшие, что "на самом деле, геями рождается очень малое количество людей, это буквально какие-то 1-2%. Остальные геи становятся таковыми в процессе воспитания". Она же указывает на то, что "многие психологи считают, что сексуальное просвещение с начальных классов – это серьезный удар по психике".

Правозащитница Анастасия Рая также ссылается на ученых, считающих, "что половое воспитание ребенок должен получать дома". "Это интимная сфера человеческой жизни должна быть донесена ребенку в деликатной форме близким человеком. На примере западных стран мы видим, что, если детям дают в школе информацию о физической стороне близости, когда сознание к этому не готово, это травмирует", – констатирует Рая.

Фото: пресс-служба

Аналогичных взглядов придерживается и политик Мярт Сультс, ранее долгое время работавший директором школы. По его словам, "все, что связано с сексуальностью, – это внутреннее дело семьи, и по возможности, к этим темам надо обращаться как можно позже". Вот только "у ребенка нет возможности отказаться от "просвещения" в школе, если он этого не хочет", – подчеркивает Сультс.

К сожалению, предупреждения ученых проходят мимо эстонских властей, и дети страны уже демонстрируют, что с психикой у них неладно. Как заметила полиция, среди несовершеннолетних распространилась мода публиковать соцсетях эротические селфи. "Такие отклонения в поведении нынешних подростков должны восприниматься как тревожные сигналы больного общества", – считает известный эстонский психиатр Владимир Кукк. По его мнению, таков "результат полного провала современных подходов воспитания, основанных на либеральных ценностях".

И это не единственный тревожный сигнал. Кроме того, наблюдатели отмечают, что среди эстонских детей растет популярность спиртного: многие впервые пробуют алкоголь, едва отметив двенадцатилетие, а напиваются допьяна уже в тринадцать. Еще замечена следующая тенденция: школьники просто перестают посещать занятия. "В стране почти 125 классов можно составить из детей, которые не получают образование", – указывает местная пресса.

Похоже, если президент Эстонии хочет найти настоящую угрозу для своей страны, то ей стоит обратить внимание на все вышеизложенное. Пока ещё дети не сошли с ума окончательно.


Константин Павлов
Автор: Иван Поляков15 апреля 2019, 16:10

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