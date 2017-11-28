В Эстонии выпустили словарь оскорблений русских

В книжных магазинах страны начали продавать книгу под названием "Справочник эстонца. 100 дел, которые делает настоящий эстонец". Издание учит жителей республики оскорблять россиян.

Книга Михкеля Рауда увидела свет в 2017 году. В ней есть откровенно русофобская глава, озаглавленная "Эстонец обращается к русскому". Там представлен целый ряд различных неуважительных, а в большинстве своем и вовсе оскорбительных эпитетов в отношении наших соотечественников.

Всего в книге указаны 35 подобных слов. Среди них – Urood, Slavik, Russ, Stjopa, Tavaaris, Derevnja и другие. В свою очередь член правления Объединенной левой партии Эстонии Дмитрий Сухорослов отметил, что в республике в последнее время сложилась своеобразная мода на русофобию.

"Наша свобода слова дошла до того, что каждый эстонский националист может печатать откровенно русофобские тексты и распространять их по всей стране", – цитирует Сухорослова портал "Русская весна". Политик констатирует, что из-за плохо скрываемой ксенофобии Эстония не может считаться европейской страной.

В Эстонии выпустили справочник, который учит оскорблять русских (ФОТО)



В книге «Справочник эстонца. 100 дел, которые делает настоящий эстонец» есть отдельная глава «Эстонец обращается к русскому». https://t.co/FObqFhMc5g pic.twitter.com/XQuDUSwlyL — Русская Весна (@Rusvesna1) 28 ноября 2017 г.

Отметим, население республики составляет 1,3 миллиона человек. Согласно данным Фонда поддержки и защиты прав российских соотечественников, проживающих за рубежом, 29% жителей страны считают родным языком русский. При этом доля людей, владеющих русским языком, значительно выше – 72%. Кроме того, на русском языке как на родном также говорят проживающие в стране евреи, белорусы, немцы, поляки, украинцы, татары и представители других народов.