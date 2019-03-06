Депутаты поздравили женщин на улицах Москвы

Приятный сюрприз ждал сегодня женщин на московских улицах. Депутаты Госдумы решили поздравить представительниц слабого пола с 8 марта: народные избранники дарили им цветы и плюшевые игрушки.

В праздничной уличной акции приняли участие Александр Якубовский, Владимир Афонский, Анатолий Выборный и один из самых узнаваемых и колоритных депутатов Николай Валуев. Улыбки не сходили с лиц проходящих женщин, которым настоящие джентльмены вручали цветы и игрушки.

"Традиционно 8 марта – это светлый праздник, начало весны, когда хочется женщинам угодить. И сегодня у нас такая замечательная возможность есть", – сказал глава рабочей группы по защите прав дольщиков, член думского комитета по энергетике Александр Якубовский.

По словам заместителя председателя комитета по транспорту и строительству Владимира Афонского, для большинства российских мужчин этот праздник символизирует заботу о прекрасной половине человечества.





"Жены, наши прекрасные дамы создают уют в наших домах, берегут тепло, создают хорошее настроение и заботятся о нас мужчинах, поэтому я искренне рад возможности участвовать в этом прекрасном весеннем празднике", – сказал парламентарий.

К поздравлениям присоединился и заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

В этот день, в канун Международного женского дня от чистого сердца поздравляем всех женщин, чтобы они всегда были любимы и счастливы.

От женщин зависят комфорт и настроение в любой семье, сказал Дмитрий Пирог, представляющий комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Если есть возможность, необходимо дарить женщинам как можно больше радости, тем более в такой замечательный праздник, как 8 марта", – уверен парламентарий.





Николая Валуева узнавали все идущие по улице женщины. Он сказал ,что такие спонтанные поздравления особенно дороги. "Девушка, которую я поздравил первой, была погружена в какие-то свои думы, была чем-то озабочена - она сама об этом рассказала. А теперь она думает о весне и на ее лице появилась улыбка", – поделился своими впечатлениями депутат.





"Женщины – это наша лучшая половина, это их праздник. И хотя мы должны поздравлять их каждый день, в канун 8 марта это особенно актуально, поэтому я и здесь", – рассказал член комитета Госдумы по транспорту и строительству Максим Сураев.

Международный женский день – праздник, отмечаемый ежегодно 8 марта во многих странах. Он появился как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. В России 8 марта – выходной день и один из самых любимых в народе праздников.



