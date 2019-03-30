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Общество

Почему "Радио Свобода" удалило фейковую статью о Пригожине

Фото: www.globallookpress.com
"Радио Свобода" удалило статью о предприятии "Конкорд" петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Руководство издания признало, что в материале были приведены неподтвержденные данные от "информированного источника". Журналистам ФАН удалось с ним пообщаться.
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"Источником" оказался московский предприниматель Евгений Лащенко. Некоторое время назад он был связан с вопросами питания в учреждениях Москвы. Мужчина сам обратился в редакцию ФАН. Бизнесмен признался, что разговаривал с представителями СМИ-иноагента, однако "Радио Свобода" полностью переврало его слова.

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Издание, финансируемое правительством США, осознанно пошло на обман своих читателей. Беседуя с журналистами "Радио Свобода", Евгений Лащенко рассказал о весьма плачевной ситуации с детским питанием в Москве в двухтысячные годы. И подчеркнул, что нынешняя сегодня система питания – очень хорошая. Не последнюю роль здесь играют беспрецедентные меры контроля.

По мнению московского предпринимателя, интервьюеру сказанное не пришлось по душе. "Он все пытался уточнить про “Конкорд”, но что я ему мог тут сказать? Да ничего! Я об этом ничего не знаю. Поэтому на эти вопросы и не отвечал", – подчеркнул мужчина.

Опубликованный впоследствии материал на "Радио Свобода" вызвал у Евгения Лащенко негодование. Журналисты либерального СМИ переврали слова предпринимателя: "Мои фразы просто были выдернуты из контекста и вывернуты наизнанку. Это даже не передергивание фактов, это откровенная ложь".

Евгений Лащенко предположил, что "Радио Свобода" удалило фейковый материал, испугавшись суда и требования предоставить запись интервью.

Поведение издания вызвало резкое осуждение на высшем уровне. Автор закона о распространении ложной информации в интернете, депутат Госдумы Андрей Альшевских отметил, что такие действия "Радио Свобода" не должны оставаться без последствий.

"Ситуацию надо изучать, смотреть и оперативно реагировать законодательно, чтобы минимизировать возможный ущерб от подобных действий. А то получается: опубликовали недостоверную информацию, а потом “извинились”, и вроде бы все в порядке?!", – задался вопросом парламентарий.

С точкой зрения Андрея Альшевских солидарен и председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Он пригласил руководителей пражской редакции "Радио Свобода" на словесную дуэль в прямом эфире  "Будем спорить, что называется, с фактами в руках", – заметил он.

30 марта 2019, 11:09

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