Директор предприятия "Московский школьник" опроверг расследование Навального
Навальный опубликовал на канале интервью с некой Натальей Шиловой, которая когда-то якобы работала в структурах компании "Конкорд", причем женщина утверждает, что отвечала за контроль качества питания.
Сейчас она не числится в штате предприятия – утверждает, что была уволена. Если верить ее словам, "Московский школьник" не является самостоятельным предприятием, а входит в состав компании "Конкорд" предпринимателя Евгения Пригожина.
Все притянутые за уши доводы авторов материала рассыпались в один момент, когда исполнительный директор "Московского школьника" Николай Фатеев опубликовал видео, на котором лично рассказал об алгоритме работы предприятия, а также о его состоянии.
Приведенные в "расследовании" фотографии вообще оказались случайными картинками из Google, а фабрика в реальности выглядит совершенно иначе. Эти несоответствия видны невооруженным глазом.
В начале видеозаписи Николай Фатеев заявляет, что увидел на сайте Навального новое "расследование" и был шокирован такой клеветой. Именно это и побудило Фатеева записать соответствующий ролик.
"Я посмотрел Youtube-канал Навального и был ошеломлен этой клеветой и беспределом", – заявил руководитель комбината.
Налицо абсолютная фикция от сотрудников ФБК, которые в очередной раз попытались пустить пыль в глаза и пропиариться.
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