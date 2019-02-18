Директор предприятия "Московский школьник" опроверг расследование Навального

В сети появилось очередное "обличающее" расследование за авторством скандального российского блогера Алексея Навального и юриста ФБК Любови Соболь в отношении компании "Московский школьник", в котором утверждается, что на предприятии якобы нарушаются санитарные нормы и сроки хранения продукции.



Навальный опубликовал на канале интервью с некой Натальей Шиловой, которая когда-то якобы работала в структурах компании "Конкорд", причем женщина утверждает, что отвечала за контроль качества питания.

Сейчас она не числится в штате предприятия – утверждает, что была уволена. Если верить ее словам, "Московский школьник" не является самостоятельным предприятием, а входит в состав компании "Конкорд" предпринимателя Евгения Пригожина.

Все притянутые за уши доводы авторов материала рассыпались в один момент, когда исполнительный директор "Московского школьника" Николай Фатеев опубликовал видео, на котором лично рассказал об алгоритме работы предприятия, а также о его состоянии.

Приведенные в "расследовании" фотографии вообще оказались случайными картинками из Google, а фабрика в реальности выглядит совершенно иначе. Эти несоответствия видны невооруженным глазом.

В начале видеозаписи Николай Фатеев заявляет, что увидел на сайте Навального новое "расследование" и был шокирован такой клеветой. Именно это и побудило Фатеева записать соответствующий ролик.

"Я посмотрел Youtube-канал Навального и был ошеломлен этой клеветой и беспределом", – заявил руководитель комбината.

Налицо абсолютная фикция от сотрудников ФБК, которые в очередной раз попытались пустить пыль в глаза и пропиариться.