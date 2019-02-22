Следствие взялось за отравления в детсадах Москвы

Ситуация с массовым отравлением воспитанников детских садов на юго-востоке Москвы получила развитие. Следственный комитет Москвы возбудил и расследует уголовное дело в отношении сотрудников столичного Роспотребнадзора.



Дело возбуждено по материалам проверки, которая установила, что с 19 по 28 декабря прошлого года в дошкольные отделения нескольких школ Москвы поставлялись продукты питания, не соответствующие требованиям безопасности, сообщает телеграм-канал "112".



Это привело к отравлению острой кишечной инфекцией 127 человек. Речь идет о дошкольных учреждениях №1357, 1547, 1208, 2090, 2051 и 329.

Питание в детские сады юго-востока Москвы поставляет ООО "Комбинат питания "Конкорд" предпринимателя Евгения Пригожина. Сообщается, что деятельность предприятия не была проверена сотрудниками Роспотребнадзора. Организация продолжила свою работу.

В конце декабря 2018 года в детских садах Москвы произошла вспышка дизентерии, были госпитализированы 127 детей. Заболевание у пострадавших протекало в том числе в среднетяжелой форме. В начале февраля информацию об отравлении подтвердил Роспотребнадзор.

В Следственном комитете сведения о возбуждении уголовного дела не подтвердили, но и не опровергли, сообщает "Коммерсант".

По данным источника издания в правоохранительных органах, доследственная проверка по факту вспышки дизентерии велась окружным управлением СКР. Ее материалы поступили в Главное следственное управление СК по Москве.

Пресс-служба "Конкорда" вину предприятия в произошедших в декабре событиях отрицает. В то же время там заявляют, что оказывают материальную помощь пострадавшим.

"Никаких компенсаций не выплачивает, а решение о материальной помощи пострадавшим было принято лично Евгением Викторовичем (Пригожиным. – Прим. ред.)", – заявили представители компании.