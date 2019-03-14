Украинка отказалась целоваться с алкоголиком Порошенко
Петр Порошенко на встрече с избирателями традиционно хлопал украинцев по плечу, обнимал и целовал женщин. Но, как выяснилось, не все в восторге от привычек президента Украины.
Неловкая ситуация возникла, когда Порошенко решил обменяться поцелуями с одной из местных жительниц. Женщина оказалась не готова к столь теплому приветствию самого президента и отстранилась от него. Петр Порошенко, правда, не смутился и продолжил шествие выкрикивая "Спасибо!".
Поведение Петра Порошенко на предвыборных митингах стало предметом насмешек. В Кировоградской области он ударил женщину по лицу, в Запорожье украинский лидер сорвал с избирательницы шапку, а в Червонограде нагрубил шахтерам. В Житомире и Чернигове Порошенко пришлось спасаться от националистов, прыгая через лужи, напоминает сайт "ТВ Центр".
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