На Украине переименовали Днепропетровскую область

Депутаты Верховной рады Украины поддержали законопроект, предусматривающий переименование Днепропетровской области в Сичеславскую, передает "Царьград". Документ был передан в Конституционный суд страны. После его рассмотрения парламентариям предстоит повторное голосование, которое окончательно решит исход дела.
Эксперты с юмором отнеслись к инициативе украинских законодателей, намекая, что в стране остается масса реальных проблем, требующих срочных мер. "Ну если после этого не заживут – тогда даже не знаю, что уж должно помочь", – иронично заметил на своей странице в Twitter журналист Армен Гаспарян.
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