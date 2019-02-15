2:0 в пользу налоговой

Люберецкий городской суд продолжает расспрашивать свидетелей крупнейшего в новейшей истории России уклонения в уплате налогов физическим лицом. 14 февраля на процессе выступила мировая судья Наталья Богунова, которая ранее избавила Пономарева от претензий со стороны налоговиков.



Четыре года назад подсудимый при участии еще трех человек – адвоката Максима Загорского и специально, по версии следствия, подкупленных Сергея Исаева и Владимира Власенко – организовали в подмосковном городе Раменское целое представление.

Они обратились в местный суд, требуя разобрать аж пять споров. В частности, Пономарев обвинял Исаева в "бездельничанье", хотя тот должен был "предпринять ряд необходимых действий для установления в судебном порядке отсутствия объекта налогообложения у Пономарева в 2010 – 2012 гг.".

В свою очередь, оппонент утверждал, что истец клевещет на него. Разбором споров занялась Наталья Богунова, благо, мировой судья полномочен принимать решения в процессах "весом" не более 50 тысяч рублей, а суммы заявлялись именно такие.

Признав Пономарева невиновным в клевете, она заодно постановила, что он не виноват в сокрытии от государства более 8 миллиардов рублей налогов. То есть мировая судья превысила свои полномочия ровно в 160 тысяч раз.

Такое стало возможно потому, что мотивировочная часть вынесенного решения состояла из нескольких десятков страниц, в которых и скрывались "доказательства" чистоты фигуранта перед законом. Впоследствии вердикт Богуновой на бланке и с печатью помог Пономареву закрыть возбужденные против него уголовные дела.

Но полученная с помощью манипуляций передышка оказалась. В июне 2017 года Пресненский районный суд Москвы заключил Пономарева под стражу, он снова обвиняется по нескольким статьям УК РФ.





С учетом описанной выше истории выступление Богуновой в процессе ждали с особым интересом: зал заседаний в очередной раз оказался полон. И публика вряд ли была разочарована показаниями свидетеля как данными, что называется, "в прямом эфире", так и зачитанными прокурором.

Выделить в допросе мировой судьи можно два момента. Первый – Богунова отметила, что в организованных группой Пономарева процессах "всегда был большой объем документов", хотя незначительный характер дел вряд ли предполагал его. Как утверждают участники заседания, на процессе Богунова вспомнила, что адвокат Загорский передавал ей текст прений, который использовался ей при написании приговора. Похоже, именно таким образом в решения и затесалась та оценка, столь необходимая Пономареву, пишет Infox.

Второй момент – поведение участников разбирательства. Если Пономарев вел себя одинаково "нагло и вызывающе", а адвокат профессионально исполнял обязанности юриста, то Исаев с Власенко, пусть и исполняли поочередно роли свидетелей, истцов и ответчиков, держались отстраненно, пассивно и, как отметила Богунова, не разбирались в законах. Что вообще-то странно для людей, идущих в суд отстаивать собственные интересы.

Впрочем, это перестает быть странным, если принять во внимание версию следствия. Оно полагает, что граждане были подкуплены за $70 тысяч: Исаев получил $20 тысяч, Власенко – $50 тысяч. А раз так, то их равнодушие к исходам споров можно с легкостью понять.

Ранее Богунова заявляла, что не знала о преступных замыслах Константина Пономарева. Однако ее показания только укрепили позицию обвинения, убеждённого, что они всё же были, и фигурант их реализовывал с вполне чёткими целями.

Кстати, позапрошлое заседание также сложилось не в пользу подсудимого. Представители ФНС, выступившие в качестве свидетелей, рассказали некоторые детали о схеме, которую использовал обвиняемый.

В частности, сотрудница ведомства Светлана Орлова заявила суду, что фискалы никаких уведомлений о заседаниях в Раменском не получали, хотя должны были, и вообще узнали о процессах случайно. Также она подтвердила, что Пономарев фальсифицировал несколько документов, а Богунова прописала в вердиктах выводы, не имевшие отношения к пресловутой "клевете".

Таким образом, стоит признать, что по итогам двух дней допросов свидетелей обвинение уверенно обыгрывает подсудимого со счетом 2-0.

Дмитрий Сергеев