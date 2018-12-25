Алкоголик Порошенко оправдался за гнусную выходку

Президент Незалежной Петр Порошенко решил объяснить, почему инициировал балаган с предоставлением независимости Украинской православной церкви. По его словам, это часть стратегии Киева по избавлению от влияния России.



Украинский лидер признался, что проект автокефалии и предоставления томоса о независимости возник не спонтанно. На своей странице в Twitter Порошенко написал, что реализация этого плана длится уже пять лет.

"Он – часть выверенной стратегии на окончательную деколонизацию", – заявил президент Украины. По его словам, действия Киева направлены на окончательный выход Незалежной из-под российского влияния.

В середине декабря в Киеве состоялся так называемый объединительный сбор украинских церквей. Представители канонической Украинской православной церкви Московского патриархата практически в полном составе проигнорировали раскольническое мероприятие.

По итогу съезда Петр Порошенко объявил о создании независимой от Москвы Православной церкви Украины (ПЦУ). Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Он является соратником киевского патриарха Филарета, преданного русской церковью анафеме за раскол.

Проект автокефалії і здобуття Томосу виник не спонтанно. Він – частина вивіреної стратегії на остаточну деколонізацію, на беззастережний вихід зі сфери російського впливу. Ця стратегія неухильно втілюється в життя протягом п’яти років – від Революції Гідності та виборів 2014 року pic.twitter.com/cTzioTkpFb — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 декабря 2018 г.

Эксперты полагают, что раскол был инициирован президентом Незалежной с прицелом на выборы главы государства, которые пройдут в марте следующего года. По мнению политолога Сергея Михеева, антицерковная кампания позволит Порошенко оправдать фальсификацию результатов голосования.

Если к президенту возникнут вопросы относительно его победы при крайне низком рейтинге, пояснил Михеев, то он всегда может сослаться на борьбу с канонической церковью и создание автокефальной украинской православной церкви.

"Да, у меня был рейтинг в 5%, но он самоликвидировался потому, что я принес счастье, вековую мечту украинского народа", – сказал эксперт в эфире телеканала "Россия 1".