Болезнь без диагноза

Фигурант нескольких уголовных дел Константин Пономарев нашел новую уловку для выхода из следственного изолятора. Он заболел.



31 января Люберецкий районный суд собирался заслушать свидетелей со стороны обвинения в громком деле Пономарева. Следствие считает его виновным в рекордном для нашей страны уклонении от уплаты налогов, составившем как минимум 8 миллиардов рублей, и покушении на крупное мошенничество – попытке взыскать по фиктивным документам свыше 5 миллиардов с госкорпорации "Кубаньэнерго".

И это не считая преступлений против правосудия. По приблизительным подсчетам, подсудимому грозит до 11 лет тюрьмы.

Как планировалось, суд должен был выслушать представителей ФНС с данными о сокрытии миллиардов и юристов компании ИКЕА, лично участвовавших в обжаловании вердиктов, которые стали для Пономарева базой для прекращения возбуждённых в его отношении уголовных дел. Речь – о постановочных процессах, организованных группой Пономарева при участии подкупленных свидетелей и мирового судьи Наталии Богуновой. То есть фемида могла получить весьма ценную информацию из первых рук.

Неудивительно, что Пономарев постарался сорвать заседание. В начале слушания защитники обвиняемого сообщили, что он заболел, хотя затруднились сразу назвать диагноз и допустили отдельную оговорку: "Мы пока не знаем о состоянии здоровья нашего доверителя". Позднее стало известно, что с Пономаревым приключилась банальная простуда.

Однако болезнь выглядит странно не только потому, что подсудимый подхватил насморк в СИЗО, а прежде всего сроки: в медчасти изолятора фигуранту выдали справку о том, что он не может посещать суд вплоть до 9 февраля, однако уже на следующий день, 10 февраля, у Пономарева истекает срок содержания под стражей.

И если 7 числа, на которое намечено очередное заседание, суд снова не сможет допросить важных свидетелей, то, следовательно, и прокуратура не сможет предъявить фемиде новые аргументы для того, чтобы оставить меру пресечения в силе.

Медики отмечают, что справка на 10 дней при обычной простуде – это многовато. "Конечно, при ОРВИ лучше всего пару дней не ходить в коллектив, за это время дать организму отдохнуть. Как показывает практика, если нет каких-либо серьезных осложнений, врачи при простуде дают больному на выздоровление три-четыре дня, максимум процесс может затянуться до пяти дней", – рассказала "Дни.Ру" директор сети семейных клиник "АВС Медицина" Юлия Сиверцова.

"При продлении в данном случае меры пресечения допрос ключевых свидетелей стороны обвинения сотрудников ФНС будет иметь ключевую роль. Касаемо состояния здоровья подсудимого – заключение любого врача это не истина в последней инстанции и может быть опровергнуто заключением другого специалиста", – сказал адвокат Антон Пуляев.

"Право.ру", называя полученную отсрочку "частью стратегии Пономарева", и считая, что теперь у него "существенно" повышаются шансы выйти из СИЗО. Но если подсудимый их действительно реализует, последствия вряд ли заставят себя долго ждать.

К примеру, ранее наблюдатели указывали на то, что на руках Пономарева имеется загранпаспорт, им активно использовавшийся, да и арестовали его как раз на пути к самолету в Черногорию. С деньгами у фигуранта также проблем нет: арест со счетом обвиняемого был снят еще в декабре прошлого года. Кроме того, следствие пока не обнаружило, где находятся те 25 миллиардов рублей, которые Пономарев получил в 2010 по мировому соглашению с ИКЕА.

В общем, вывод напрашивается сам собой.