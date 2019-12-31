Найденный под завалами в Магнитогорске мальчик поздравил с Новым годом спасшую его собаку

Умерла Галина Волчек Рак у Заворотнюк: все подробности Игры Форум Гороскоп

Топ новостей

Алибасов откровенно о разводе с Федосеевой-Шукшиной и женитьбе на Ротару
"Это совсем капец": люди закатили истерику перед запуском поездов по Крымскому мосту
Пригожин нанес неожиданный удар Фриске
Захват власти: Зеленскому предъявлено обвинение
Сбежавший от жены Григорьев-Апполонов впервые рассказал о гомосексуализме
партнеры
Вторник 31 декабря
Лента новостей
21:53
"Часто предавали": названа истинная причина одиночества Цискаридзе
20:35
"Будет лежать": Солнцев собрался закрыть жену-пенсионерку в клинике
20:14
Погиб человек: в Ингушетии неизвестные обстреляли пост ДПС
19:18
В 2020 году Россию ждут проблемы с Западом
18:45
Ударили ножом 13 раз: подробности страшной потасовки в Москве
18:39
В Уфе экстренно эвакуировали детский сад из-за подозрительного предмета
18:03
"Дурочка!": Охлобыстин ткнул лицом в грязь Асмус
17:42
Заняли весь пьедестал: российские лыжники одержали оглушительную победу
17:18
Теряет контроль: вскрылись ужасающие проблемы у Зеленского
16:37
"Вот так неожиданность!": дети Киркорова запели
16:14
Рита Дакота попала в жуткую автомобильную катастрофу
15:13
Грабители изуродовали лицо артиста в Петербурге
14:44
Стычкин натренировал жену для интимного момента с другим
14:27
Врач предупредил о неожиданной опасности мандаринов
13:57
Ученые определили оптимальную продолжительность сна
13:57
Негативные последствия: двуличный Лукашенко перехитрил сам себя
13:44
Актрису Шэрон Стоун заблокировали на сайте знакомств
13:26
Актер Сергей Бадюк госпитализирован в Таиланде
13:21
"Полная фигня": Виторган раскрыл сенсационную деталь расставания с Собчак
13:19
Киркоров попытался флиртовать с матерью Михайлова
13:18
"Беззаконие, лицемерие и скотство": Порошенко разнесли после триумфа Зеленского
12:57
В Москве задержали и отменили более 70 авиарейсов
12:52
Чем заняться на зимних каникулах в Москве: афиша
12:34
Названы самые популярные среди туристов регионы России
12:19
Украинские адвокаты прижали Зеленского к стенке
12:09
В Мексике нашли древний дворец индейцев майя
12:05
Что стоит за действиями опубликовавшей тошнотворные фото Кудрявцевой
11:31
"Можно и мальчика, и девочку": 51-летняя Бондарчук о детях для нового избранника
11:27
Что смотреть в новогоднюю ночь на ТВ
11:12
Как расслабляется в Таиланде оставшаяся без дочери Волочкова
11:00
"Крик души": беременная жена довела звезду шоу "Дом-2" до исступления
10:58
Эксперты подсчитали стоимость салата мимоза
10:39
"Тоже с трудом ходит": директор Ротару вступился за Пугачеву
10:38
На экранах может появиться новый фильм о Гарри Поттере
10:10
"Я затаил хамство": Сюткин хочет отомстить Шнурову за оскорбления
09:51
"Сосочки вверх": актриса Макеева снялась без лифчика
09:49
Экономисты рассказали о судьбе рубля в 2020 году
09:38
Полуголая Бледанс похвасталась своими сочными ананасами
09:14
Три человека погибли при пожаре в Подмосковье
09:13
"Превратились сами в проститутку": обиженный Разин пнул Лещенко
09:07
Нарколог рассказал о борьбе с похмельем после застолья
08:52
Врачи назвали правила безопасного похода в баню
08:32
В Москве загорелся склад с газовыми баллонами
08:29
"Нет сил": Кожевникова напугала народ странным сообщением
08:23
"Может умереть на сцене": Пригожин откровенно о сдавшей Пугачевой
06:37
"Частная лавочка": известный певец раскрыл скандальную подноготную "Евровидения"
04:15
Появилась информация о женитьбе Бузовой
02:39
"Погань всякая": обрушившемуся на Водонаеву Охлобыстину дали смачную пощечину
00:48
Володин ответил на заявление посла США в Польше
00:08
Звезда Голливуда скоро станет отцом
21:54
"Реальная угроза для жизни": скандалящих Пригожина и отца Фриске предупредили об опасности
21:45
"Его там никто не ждет": Шаляпина вышвырнули из шоу-бизнеса
21:44
В Астрахани во время поминок в кафе провалился пол
21:35
В Москве гендиректор ЧОПа с семьей обокрал "Ашан" на 30 тысяч
21:31
"Давление одной группы": Украине гарантировали распад
21:22
В центре Новокузнецка произошла массовая драка
21:07
Знаменитый российский футболист погиб в аварии в центре Москвы
20:44
Мужчина устроил стрельбу в центре Берлина
20:35
Есть пострадавшие: в Петербурге маршрутка столкнулась с джипом на перекрестке
20:16
В Ростове-на-Дону нелегальный таксист набросился с кастетом на водителя "Яндекс.Такси"
19:52
Путин провел важные переговоры с Лукашенко
18:57
Украина лишится важного права в 2020 году
18:19
Звезда сериала "Интерны" попала в больницу
17:52
Бордель под вывеской салона красоты: Рудковскую призывают раскрыть правду о прошлом
17:40
Погиб ребенок: под Москвой грузовик врезался в пешеходов возле ТЦ
17:33
Елка наряжена: как готовятся к Новому году в космосе (видео)
17:13
Решившийся на перемены Лазарев сделал важное заявление
17:06
В Химках стартуют матчи Tennis Europe ONE SGM Christmas Cup 2020
16:51
Хочу отдаваться парням всю ночь: Григорьев-Апполонов встретит новый год в гей-клубе
16:44
Сын Федоровой удивил своими выдающимися способностями (видео)
16:41
Собчак поставила замужество и Богомолова на последнее место
16:29
Suzuki Vitara: заводной апельсин
16:28
В Павловском Посаде под балконом нашли маленького ребенка
16:25
Гороскоп на январь
16:11
"За собой бы последить стоило": Шнурова погнали в шею с телевидения
16:00
Гороскоп на неделю
15:41
Застрявший в унитазе сын Сафронова ввязался в драку из-за чужой жены
15:37
"Взрослая не по годам": дочь Панина покорила народ талантом
15:34
Заворотнюк страшно наказали после укуса в нежное место
15:27
"Вазелин поможет": Седокова отреагировала на ожог в форме полового органа
15:04
"У вас по нужде, а у них от жира!": обратившийся к проституткам Охлобыстин втоптал в грязь Водонаеву
15:01
Замужем? Вышедшая в свет Ани Лорак блеснула кольцом
14:51
Фадеев хочет отправиться на небеса после роспуска своих артистов
14:44
"Дилдо затыкает дырочку": известный певец жестко поиздевался над наивной Бузовой
14:39
Green Flow: отдых с акцентом на здоровье
14:38
Президент Туркменистана на коне выступил в цирке
14:18
Американскому послу пришлось объясняться перед корейцами за усы
14:09
"Куколка!": 51-летняя Валерия без юбки восхитила россиян
14:02
Более половины россиян хотят уйти с работы
13:51
Россиянки из Югры оголяют груди в защиту животных
13:34
Экотехнопарк "Калуга" исполняет новогодние мечты
13:32
"Стыд и срам": расфуфыренного Киркорова решили привести в порядок
13:31
"Обычное дело": Богомолов откровенно о ночных приключениях с Собчак
13:30
"Хочется увидеть авторов": Харламов взбесился из-за обвинений в изменах Батрутдинову
13:29
Известный артист не дал стул Пугачевой после ее выходки
13:20
В Роскачестве рассказали о правилах выбора рыбных консервов
12:57
"А где гипс?": беременную жену Тарасова заподозрили во вранье о переломе
12:56
Диетолог назвала опасные новогодние продукты
12:37
"Удивительная женщина": Киркоров познакомил россиян со своей тетей
12:33
Под Вологдой квартирант убил хозяина дома и жил с его трупом
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Володин ответил на заявление посла США в Польше
Green Flow: отдых с акцентом на здоровье
Новая фигура за несколько дней
Президент Туркменистана на коне выступил в цирке
22-летний участник "Битвы экстрасенсов" переплюнул старых коллег
Сюткин не удостоил смерть Началовой чести
Общество

Найденный под завалами в Магнитогорске мальчик поздравил с Новым годом спасшую его собаку

прочитано 278 раз

Мальчик Ваня Фокин, спасенный после взрыва газа в Магнитогорске, впервые увидел собаку, которая обнаружила его под завалами. Ребенок поздравил лабрадора Грету с Новым годом по видеосвязи. Кроме того, родители передали животному три килограмма корма, сообщает телеграм-канал Mash. 

Напомним, 31 декабря 2018 года в жилом доме Магнитогорска произошел хлопок бытового газа. В результате взрыва рухнули два подъезда здания. Погибли 39 человек. На момент происшествия Ване Фокину было 10 месяцев. Более суток ребенок провел под завалами. Врачи диагностировали у него обморожение и закрытую черепно-мозговую травму, передает "Царьград".

Автор: 31 декабря 2019, 21:06

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В 2020 году Россию ждут проблемы с Западом
Теряет контроль: вскрылись ужасающие проблемы у Зеленского
Негативные последствия: двуличный Лукашенко перехитрил сам себя
"Давление одной группы": Украине гарантировали распад

Шоу-бизнес

"Только что узнала": жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью
"Рога мужу и фотосессия гениталий": Собчак призвали постыдиться
"Просто прелесть!": дети Галкина восхитили народ домашним концертом (видео)
Стычкин натренировал жену для интимного момента с другим

Проишествия

Пожар в ЖК "Алые паруса" в Москве унес жизни двух человек
Жуткое ДТП с пассажирским автобусом попало на видео
Полный провал: ФСБ разнесли за убийство стрелка с Лубянки
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Lifestyle

Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Создатель спецэффектов покорил Москву
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Шоу-бизнес

"Тоже с трудом ходит": директор Ротару вступился за Пугачеву

Менеджер ответил на нападки критиков
Шоу-бизнес

Полуголая Бледанс похвасталась своими сочными ананасами

Артистка предстала в соблазнительном виде
Шоу-бизнес

"Можно и мальчика, и девочку": 51-летняя Бондарчук о детях для нового избранника

Светская львица понимает, что ее решение вызовет негативную реакцию общественности
Политика

Украинские адвокаты прижали Зеленского к стенке

Главе Незалежной направили письмо

Гороскоп

"Часто предавали": названа истинная причина одиночества Цискаридзе
Гороскоп на январь
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Туктамышева вышла на лед в мини-юбке и взяла в рот продолговатый предмет
"Страх быть одноглазым!": Плющенко получил серьезную травму
"Пьяные, что ли": народ в ужасе от выступления российских биатлонистов
Угроза здоровью: Медведева назвала настоящую причину ухода

Регионы

Поезда через Крымский мост довели людей до тошноты
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru