В Кремле назвали главное достижение России в 2019 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главное достижение страны в 2019 году. По словам представителя Кремля, за этот период удалось остановить тенденцию к снижению благосостояния населения, передает "ТВ Центр". Он отметил, что этот показатель начал медленно повышаться.
Главной неудачей стали низкие темпы роста российской экономики. Однако Песков заверил, что страна сможет наверстать упущенное в ближайшие годы.
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