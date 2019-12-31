Роспотребнадзор рассказал россиянам об их правах при задержке рейса

Представители Роспотребнадзора дали россиянам рекомендации на случай задержки самолета. В ведомстве отметили, что в такой ситуации пассажиры имеют право отказаться от полета, сообщает FlashNord.
При этом авиакомпания обязана будет выплатить клиенту полную стоимость билета даже в том случае, если он является невозвратным. Кроме того, пассажир может подать заявление на возмещение убытков, компенсацию морального вреда и взыскание штрафа с перевозчика. Также клиент может потребовать с фирмы бесплатное предоставление дополнительных услуг.
Популярные темы форума
Помогите отвязаться.
Невеста, с Новым Годом!
Что мне делать.....
ЁЛКА настоящая или искусственная?
Покойница, вторая страничка.
НЕВЕСТА ТЫ КЛАССНАЯ
Кто напьётся на Новый год?
Пожелания от Аиды Ведун
Мужской запах...
Русские мужики в постеле - барахло