Россиянам рассказали о способах не потерять работу

Кадровые специалисты прогнозируют, что тысячи россиян будут сокращены на работе из-за развития технологий. В частности, менее востребованными станут курьеры, поскольку дронами доставлять грузы проще, сообщает URA.ru.
Эксперты считают, что в условиях автоматизации производства следует постоянно обучаться новому и идти в ногу со временем. Работодателям же рекомендуют вкладываться в образование и повышение квалификации сотрудников, поскольку специалистов остается все меньше.
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