Путешествия, такси и фастфуд: МКБ вернет клиентам до 7% баллами

Среди них – путешествия, такси и каршеринг, фастфуд, покупки
на АЗС, электроника и бытовая техника, а также детские товары и развлечения
(магазины, кино, цирк, театры, выставки). Новые категории можно выбрать с 18
декабря.
Кроме того, для клиентов банка с пакетом услуг "Премиальный" доступна категория кафе и рестораны. А держатели карт "Мудрость" смогут получить повышенный кэшбэк за покупки в аптеках.
Также держатели карт Московского кредитного банка могут воспользоваться программой лояльности "МКБ Бонус". Благодаря ей зарабатывать можно на ежедневных покупках.
Чтобы начать получать баллы, нужно подтвердить участие в мобильном или интернет-банке "МКБ Онлайн". В каждом квартале клиентам доступны категории, за покупки в которых будет начисляться 5 или 7% баллами от стоимости покупок. За остальные операции банк начислит 1% баллами. Один балл равняется одному рублю.
Также клиенты МКБ могут воспользоваться разделом "Персональные предложения", где предоставляется индивидуальный кэшбэк – 25%. Главное – сделать покупки у определенных партнеров.
Ранее "Дни.ру" писали, что МКБ удостоился "Премии Рунета" в номинации "Мобильное приложение" года. Эксперты оценили удобство и расширенный функционал. Примечательно, что уже сейчас более трети вкладов и 45% накопительных счетов в банке открывается через мобильное приложение.
Московский кредитный банк предоставляет полный комплекс банковских услуг для юридических и физических лиц. Кредитная организация стабильно входит в утвержденный Центральным банком России перечень системно значимых кредитных организаций. По данным "Интерфакс-100", МКБ находится в топ-3 частных банков по объему активов.
Популярные темы форума
Переспала с сыном подруги.
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Замуж за мусульманина
Ненависть к родителям.
Зачем бедные плодятся?
Нужен совет.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Мой первый мужчина
Я не стесняюсь своей работы.