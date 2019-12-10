"ЕР" проработает законы о массовых захоронениях жертв репрессий

Соответствующее поручение президента будет оперативно проработано, сообщил единоросс. По его словам, законодательные инициативы, регулирующие работы на местах массовых захоронений жертв репрессий и прилегающих к ним территориях, будут представлены в самые короткие сроки.
"Кроме того, в январе в партии озвучат предложения по созданию реестра массовых захоронений жертв политических репрессий", – добавил Хинштейн.
Идея совершенствования законодательства о массовых захоронениях жертв репрессий высказывалась в ходе встречи Владимира Путина с Советом по правам человека. Глава государства поддержал инициативу.
Президент поручил депутатам Госдумы подготовить соответствующую нормативную базу. Также он дал указание парламентариям проработать предложения по созданию в России реестра массовых захоронений жертв политических репрессий.
Ранее "Дни.ру" писали, что единороссы дали старт проекту "Память героев". Предполагается установка бюстов и мемориальных досок выдающимся личностям, а также присвоение их имен улицам, площадям и образовательным учреждениям.
Партпроект "Единой России" "Историческая память" следит за сохранением памятников истории и культуры. Таковых в нашей стране насчитывается более 90 тысяч. Также партийцы помогают сохранить память о Великой Отечественной войне.
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