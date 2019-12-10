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"Время шуточек давно прошло": Зеленского круто осадили

Владимир Зеленский. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Во время совместной пресс-конференции лидеров стран нормандской четверки по итогам переговоров в Париже президент Украины Владимир Зеленский вспомнил популярного российского теле– и радиоведущего Владимира Соловьева. Журналист в своей программе обратился к политику и круто его осадил.
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Многие успели заметить, что нет более постоянных и преданных зрителей российских политических программ, чем граждане Украины. Оказалось, что поклонником качественных передач о происходящем в мире и в России является и Владимир Зеленский. В своей речи в Париже он неожиданно припомнил Владимира Соловьева, а после пригласил журналистов из России в его компании посетить Донбасс.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

 Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

В ответ на это сам Владимир Соловьев в своем шоу обратился к президенту Украины. Соответствующий отрывок, показывающий, что Владимир Зеленский, кажется, не сильно разбирается в происходящему него под носом, он опубликовал на своей странице в "Телеграм". "Владимир Александрович, вы, наверное, не знаете. Я запрещен к въезду в вашу страну", – заметил ведущий.

"Вы, наверное, Владимир Александрович, не знаете, что некоторые граждане Вашей державы не только пытаются подать на меня в суд, пишут заявления в прокуратуру, призывают меня расстрелять, грозят мне регулярно самыми разными казнями... Вы, наверное, плохо знаете. Я нахожусь у вас на сайте "Миротворец", – заметил Владимир Соловьев.

"Но самое важное – официальные власти Украины, к которым вы, Владимир Александрович, относитесь, внесли меня в список людей, запрещенных к въезду на территорию Украины", – напомнил он.

Тем не менее, подчеркнул журналист, он готов принять приглашение президента Украины. "Я готов, с большой радостью, сделать с Вами интервью", – признался ведущий. "Я возьму Вас за руку и мы с Вами войдем в Донецк", – предложил Владимир Соловьев. "Вот Вы и я – вдвоем. И я подведу Вас к Денису Пушилину, и я думаю, что руководитель Луганска подъедет и Донецка, чтобы Вам было удобно. И хотите – за закрытыми дверями. Вот я вас посажу троих и сам выйду. А вы просто поговорите", – обратился ведущий к Владимиру Зеленскому.

Владимир Соловьев попросил у украинского лидера не притворяться, будто он не понимает вопросов, которые ему задают. "Когда Вам говорят, что надо говорить с людьми, представляющими власть в Донецке и в Луганске, а Вы начинаете кругали крутить. Ну что же вы, Владимир Александрович! Время шуточек давно прошло", – подчеркнул ведущий.

Автор: 10 декабря 2019, 10:13

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