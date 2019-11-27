Могут взорвать: Крымскому мосту угрожает серьезная опасность

Киев пойдет на радикальные меры, если Москва
решит реанимировать проект Новороссия и расширить территории, подконтрольные
ополчению Донецкой и Луганской республик. Об этом заявил генерал в
эфире телеканала UATV.
Романенко отметил, что Россия вынашивала несколько планов захвата юго-восточных территорий Украины. Таким образом Москва намеревалась создать сухопутный коридор в Крым, но постройка Крымского моста помогла частично решить проблему доступности полуострова, сказал он.
Если Россия решит реанимировать проект Новороссия, то Украина уничтожит Крымский мост ракетным или авиационным ударом, предупредил бывший заместитель главы Генштаба ВСУ. Он назвал переправу "достаточно уязвимой целью".
Крымский мост для украинцев словно кость в горле. Уничтожить переправу тамошние горячие головы грозятся с ее открытия в мае прошлого года.
Недавно в Сети появился ролик с новой противокорабельной ракетой "Нептун". Разработка может нанести непоправимый ущерб Крымскому мосту, уверяют в Киеве.
Напомним, в конце года по переправе пройдут первые поезда. Запуск железнодорожного сообщения между полуостровом и "большой землей" намечен на 23 декабря. На начальном этапе поезда по Крымскому мосту свяжут Москву и Санкт-Петербург с Симферополем и Севастополем. Затем будут открыты другие маршруты.
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