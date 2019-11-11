В парламенте Германии признали Крым частью России

С течением времени среди европейских политиков растет понимание необходимости развития отношений с Россией. Бескомпромиссную позицию по целому ряду вопросов страны Запада также начали постепенно менять. Коснулось это и центральной для оправдания западных санкций темы территориальной принадлежности Крыма.
Как отметил депутат бундестага Антон Фризен, Европа может не признавать реальное положение вещей на полуострове, однако он навсегда останется российским, передает "Царьград". "Это реальное положение дел", – подчеркнул член партии "Альтернатива для Германии".
Он пожаловался, что саму тему введения ограничительных мер Европе навязали американские политики. При этом США меньше всех остальных пострадали от санкций, не говоря уже о том, что эти шаги не достигли своих целей.
Какой дяденька хороший!— Фома (@VDMT1lom5jl9LR6) November 11, 2019
Депутат бундестага Антон Фризен заявил в интервью РИА Новости, что, по его мнению, санкции, введенные ЕС против РФ в связи с ситуацией вокруг Крыма, не могут привести к изменению в статусе Крыма, который "останется российским, это реальное положение дел".
"Необязательно признавать статус Крыма, чтобы сотрудничать в экономической сфере, в сфере гуманитарного обмена", – отметил Фризен. У европейских стран есть инструменты, позволяющие действовать в своих интересах и сотрудничать с другими странами, невзирая на политические прокламации. Однако наибольшую выгоду принесет полноценное взаимодействие.
Напомним, что ранее бывший сотрудник американской дипломатической службы Дэннис Ортблад на страницах авторитетного журнала National Interest убедительно доказал, почему американским властям необходимо отменить санкции и признать Крым частью России. "Чтобы откалибровать наши санкции, мы должны признать, что Крым останется русским", – подчеркнул дипломат.
Популярные темы форума
Аида, я Вас ищу!
Самые сексуальные!
Задай вопрос Волочковой
Что делать с родителями?
У вас красивое влагалище девушки?
Петров или Козловский?
У Ксении Собчак сегодня днюха. Поздравим?
Приснилось,что муж ездит к любовнице
Минет первый раз
Как пережить кризис в отношениях?