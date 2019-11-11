Депутат немецкого бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Антон Фризен выступил с резкой критикой антироссийских санкций, которые, по его мнению, были навязаны стране со стороны США. Он подчеркнул, что Крым, из-за спора о территориальной принадлежности которого и были введены ограничительные меры, останется частью России.



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