Синоптики назвали дату возвращения тепла в Россию

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, когда в Центральную Россию вернется тепло. По словам синоптика, повышение температуры воздуха начнется со вторника, передает "Российская газета".

8 октября на севере Центрального федерального округа столбики термометров поднимутся до +2...+7, а 9-го – до +4...+9. Существенное потепление ожидается в четверг и пятницу – 10 и 11 октября воздух прогреется до +13...+14 градусов. На выходных погода особенно порадует россиян. Температурные значения окажутся в районе +15 градусов, передает телеканал "360".