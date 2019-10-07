Синоптики назвали дату возвращения тепла в Россию

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, когда в Центральную Россию вернется тепло. По словам синоптика, повышение температуры воздуха начнется со вторника, передает "Российская газета".
8 октября на севере Центрального федерального округа столбики термометров поднимутся до +2...+7, а 9-го – до +4...+9. Существенное потепление ожидается в четверг и пятницу – 10 и 11 октября воздух прогреется до +13...+14 градусов. На выходных погода особенно порадует россиян. Температурные значения окажутся в районе +15 градусов, передает телеканал "360".
Популярные темы форума
В каком возрасте лучше становиться отцом?
Дети это кошмар
Телец подлец
Самая некрасивая женщина в мире
Интернациональное имя ребенку
То что пишут бабы о себе и то что на самом деле.
Как увести женатого?
Самый отстойный мужик
Самый классный мужик
Ребенок от первого брака