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Общество

В Росавиации разрешили авиакомпании "Сибирь" совершать прямые рейсы в Грузию

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Федеральное агентство воздушного транспорта разрешило авиакомпании "Сибирь" совершать регулярные рейсы из Москвы в Кутаиси с частотой семь раз в неделю. В ведомстве уточнили, что организация сможет воспользоваться этим правом только после возобновления авиасообщения между двумя государствами.

Напомним, 8 июля 2019 года был введен временный запрет на прямые полеты из России в Грузию. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Причиной приостановки стали протесты в Тбилиси, разразившиеся после того, как российский делегат Сергей Гаврилов занял место спикера парламента в ходе сессии Межпарламентской ассамблеи, передает "Вечерняя Москва".

Автор: 16 октября 2019, 22:00

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