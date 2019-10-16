Российским полицейским разрешили выносить предостережения гражданам

Президент России подписал закон, согласно которому полицейские смогут объявлять гражданам предостережения о недопустимости антиобщественного поведения и действий, создающих условия для совершения преступлений. Документ появился на портале правовой информации в среду, 16 октября.
Нововведение направлено на снижение количества правонарушений, передает ToDayNews Ufa. Порядок вынесения и форму предостережения, а также перечни категорий должностных лиц, будут определять в Министерстве внутренних дел.
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